29-летняя актриса Настасья Самбурская решила поделиться с подписчиками в Instagram своими размышлениями. Отметим, что звезда сериала "Универ" имеет внушительное число подписчиков - более 7 миллионов - и при этом периодически то отключает, то включает возможность комментировать её паблики в соцсети.

На этот раз Настасья Самбурская решила рассказать о наболевшем.

- Окружение очень влияет на человека, - пишет Самбурская в Instagram. - Если вы проводите большую часть времени с неудачниками и непрофессионалами своего дела, то таковым вы в итоге и станете. Если хотите стать лучшим, вам нужно общаться с лучшими, с сильнейшими. Потому что слабый соперник вам никаких новых навыков не добавит, не отточит вашего мастерства, вы останетесь стоять на месте, в то время, как он уже научится вас побеждать.

Далее Самбурская отмечает, что последнее время всё чаще вступет в споры и далоги, в которых далеко не всегда проявяет себя с лучшей стороны.

- Я осознаю, что превратилась в базарную бабу, вступая в вечные перепалки с людьми, которые особым умом и талантами не отличаются, - возмущается Самбурская. - Ну вот у меня и были соревнования с людьми, кто кого изящнее обгадит. Я стала проигрывать, они меня количеством и изяществом художественного унижения стали уделывать на раз. Я натура чувствительная и всё принимаю близко к сердцу. А эти упыри сидят только и ждут, когда я в очередной раз оступлюсь, лишь бы позлорадствовать. Мне надоело деградировать в обществе больных, раненых и обиженных жизнью. Сочувствую им всем. Меня ждут более великие дела, я хочу стать лучше.

При этом Настасья Самбурская не отмечает, о ком идёт речь и кому посвящает данный паблик в соцсети. Поклонники поддержали актрису, оставив более 800 комменатриев.