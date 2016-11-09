Наоми Кэмпбелл выложила в инстаграме фото и видео новой откровенной фотосессии нижнего белья итальянской компании Yamamay. 46-летняя модель уже второй год сотрудничает с бюджетной линией женского белья.

В 2015 году Наоми впервые поучаствовала в фотосъемке компании и сама разработала семь мини-коллекций. Один кадр из съемки тогда попал на обложку итальянского издания журнала Vanity Fair. На нем «черная пантера» позирует в черном боди за 60 евро и трусах за 14.

В нынешнем году история продолжилась - Наоми снялась в откровенной фотосессии под прицелом Марио Тестино.

Немногим ранее «черная пантера» появилась в откровенном платье от дизайнера Тома Форда. Длинное блестящее платье, верхняя часть которого состоит лишь из перекрещивающихся полос, покорило всех на вечеринке The Wall Street Journal Magazine Innovator Awards. Однако выяснилось, что похожее платье есть и в гардеробе Майли Сайрус. Тогда СМИ нашли что обсудить - новую прическу Наоми .