Венецианский кинофестиваль подошел к концу, награды нашли своих героев, лучшие фильмы заслужили почетные награды - "золотого" и "серебряного" львов. Апофеозом праздника стала церемония закрытия кинофестиваля в Венеции - старейшего в Европе кинофорума.

На красную дорожку вышли члены жюри кинофестиваля, гости киносмотра и его главные герои - режиссеры самых ярких картин. Замечены были на церемонии закрытия российский кинорежиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса Юлия Высоцкая. Они приехали в Венецию представлять фильм "Рай". Картина заслужила положительные отзывы кинокритиков и получила приз - серебряного венецианскогого льва.

В очередной раз модные критики отметили наряд Юлии Высоцкой, которая уже успела поразить и удивить Венецию своими платьями. Как уже сообщало Metro, супруга Кончаловского на "фотоколле" перед премьерой "Рая" надела необычное мини, стилизованное под мужской пиджак.

На этот раз Высоцкая в Венеции блистала в белоснежном классическом брючном костюме - безупречном, но с одной пикантной деталью - жилет открывал взорам голый живот актрисы.

На кинофестивале в Венеции-2016 Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский впервые вывели в свет своего младшего сына Петра. Ему 12 лет. Мальчик повсюду сопровождал родителей и выглядел довольным и уверенным в себе.

У звездной пары есть также дочь Мария, которая сейчас находится в клинике. Она перенесла страшную автомобильную аварию, после которой долгое время находилась в коме. О состоянии девочки официально не сообщается.