Венецианский кинофестиваль подошел к концу, награды нашли своих героев, лучшие фильмы заслужили почетные награды - "золотого" и "серебряного" львов. Апофеозом праздника стала церемония закрытия кинофестиваля в Венеции - старейшего в Европе кинофорума.

На красную дорожку вышли члены жюри кинофестиваля, гости киносмотра и его главные герои - режиссеры самых ярких картин. Замечены были на церемонии закрытия российский кинорежиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса Юлия Высоцкая. Они приехали в Венецию представлять фильм "Рай". Картина заслужила положительные отзывы кинокритиков и получила приз - серебряного венецианскогого льва.

В очередной раз модные критики отметили наряд Юлии Высоцкой, которая уже успела поразить и удивить Венецию своими платьями. Как уже сообщало Metro, супруга Кончаловского на "фотоколле" перед премьерой "Рая" надела необычное мини, стилизованное под мужской пиджак

Этот необычный наряд Юлия надела на фотоколл перед премьерой картины "Рай"

Этот необычный наряд Юлия надела на фотоколл перед премьерой картины "Рай"

На этот раз Высоцкая в Венеции блистала в белоснежном классическом брючном костюме -  безупречном, но с одной пикантной деталью - жилет открывал взорам голый живот актрисы.

На кинофестивале в Венеции-2016 Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский впервые вывели в свет своего младшего сына Петра. Ему 12 лет. Мальчик повсюду сопровождал родителей и выглядел довольным и уверенным в себе.

У звездной пары есть также дочь Мария, которая сейчас находится в клинике. Она перенесла страшную автомобильную аварию, после которой долгое время находилась в коме. О состоянии девочки официально не сообщается.