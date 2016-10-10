Почти все фото и видео американской модели plus-size Эшли Грэм набирают сотни тысяч "лайков", тысячи восторженных комментариев, так что изнурительные диеты не для неё.

В свои 28 лет Эшли Грэм пользуется невероятной популярностью как у различных брендов, так и на модных показах и светских вечеринках. Как призналась модель, у неё очень плотный график - девушка, которая носит 50-й размер одежды, буквально завалена предложениями о съёмках.

Поэтому в свободное время модель plus-size Эшли Грэм старается отдыхать на полную катушку. Вот и на этот раз она выбралась в Бразилию. И первым делом выложила видео топлесс на краю бассейна. В коротком ролике Эшли Грэм прикрывает обнажённую грудь рукой, взмахивая ногами в воздухе.

За сутки видео просмотрели более 800 тысяч раз. Это, можно сказать, новый рекорд для роликов Эшли Грэм, которыми она делится в Instagram.