Модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 19-летняя Кайли Дженнер, поставила очередной рекорд на своей странице в Instagram.
Младшая сестра скандально известной звезды Ким Кардашьян регулярно радует подписчиков обновлениями в соцсети. На этот раз девушка выложила пикантное селфи в ванной.
На снимке модель позирует в кофте с длинным рукавом и в мини-бикини, подчеркивающем шикарные формы.
Мнения подписчиков звезды разделились. Одни с восторгом восприняли новое фото, рассыпавшись в комплементах девушке. Другие посчитали снимок вульгарным и обвинили Кайли в самолюбовании.
Однако бурные дискуссии лишь подогрели интерес к фотографии, которая всего за день набрала более 2 млн лайков.