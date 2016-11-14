"Мисс Бум-Бум-2015" Сюзи Кортес опубликовала откровенные фото, на которых ее тело покрывает изображение талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки и российского триколора.

Процесс нанесения рисунка на тело обладательница самой красивой попы запечатлела на фото и видео, которые выложила на своей странице в Instagram.

На фото мисс Бум-Бум видно, что кроме рисунков талисмана ЧМ-2018 и российского флага на теле модели больше ничего нет.

Под фото мисс Бум-Бум написала: "Я очень рада быть одним из послов Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поэтому я решила сделать подарок своим поклонникам по всему мира и отдать дань уважения талисману ЧМ-2018 Волку Забиваке этим замечательным бодиартом".

Сюзи Кортес не раз выражал поддержку ЧМ-2018, который пройдет в России. Мисс Бум-Бум даже снялась в откровенной фотосессии в форме сборной России по футболу.

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