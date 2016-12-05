Мила Кунис и Эштон Катчер раскрыли главную тайну их пополнившейся семьи - они рассказали, как назвали сына, родившегося 30 ноября. Имя у него довольно необычное - Дмитрий Портвуд.

Вторая часть имени так и осталась загадкой для журналистов. Как сообщают СМИ, возможно, так супруги пришли к компромиссу. Ведь накануне родов Эштон и Мила поссорились. Эштон хотел дать имя мальчику Хоукай - “Соколиный Глаз”, в честь персонажа романа Фенимора Купера.

А вот имя греческого происхождения Дмитрий появилось не просто так. Привычное для россиян имя актеры дали в честь одного из родственников Милы.

Напомним, 30-летняя актриса Мила Кунис родилась в небольшом городе Черновцы на юго-западе Украины в семье учительницы физики Эльвиры Кунис и инженера-механика Марка Куниса.

Семья переехала в Америку в 1991 году. По словам самой Милы, родители сделали это ради лучшей жизни своих детей - Милы и Михаила.

Несмотря на то, что свободным английским Мила овладела уже к третьему классу, но, как она признавалась прессе, с родителями она и сейчас говорит на русском.

Эштон Катчер очень доволен, что у них с супругой родился сын. Однако, когда стало известно, что Мила беременна и у них будет мальчик, Катчер расстроился. Ему очень понравилось воспитывать дочку Уайэтт, родившуюся 2 года назад. И новоиспеченному отцу хотелось вторую дочь. К тому же, Катчер всегда мечтал о большой семье. Видимо, супруга убедила его, что на достигнутом останавливаться не собирается.