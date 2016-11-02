Голливудская звезда Мила Йовович поделилась в Instagram новым совместным фото с подросшей младшей дочерью Дашиель. Малышке всего полтора года, а она уже радостно позирует на камеру. 40-летняя Мила Йовович трогательно подписала кадр:

- Нет ничего лучше, чем прийти домой и забраться в постель с малышкой!

Последний раз Мила Йовович выкладывала фото младшей дочери в сентябре. За это время Дашиель успела подрасти и немного измениться. А вот старшая дочь Эва Габо, которой 3 ноября исполнится 9 лет, уже успела поучаствовать даже в профессиональной фотосессии, так что её скоро будут также узнавать, как и её знаменитую маму.

Девочка снялась вместе с Милой для журнала Vs. Magazine в начале сентября 2016 года. Их чёрно-белые портреты украсили обложку глянца. Не исключено, что со временем и Дашиель также начнёт появляться в модных журналах. Ну а пока основным её фотографом являются её родители, которые души не чают в малышке. Когда Мила Йовович снималась в "Обители зла 6", то не захотела расставаться с малышкой и взяла её с собой на съёмки. В перерывах между работой актриса поделилась любопытными кадрами, на которых она держала Дашиель на руках, а сама при этом была в гриме и костюме.

Как ранее признавалась в одном из интервью Мила Йовович, она бы не хотела для дочерей модельной карьеры. По её словам, актриса желает своим детям нормального детства.