73-летний лидер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер в начале декабря стал отцом в восьмой раз. У Джаггера и его подруги, 29-летней балерины Мелани Хамрик, родился сын.

Родители какое-то время скрывали имя ребёнка от прессы. Однако 17 декабря одна из старших дочерей Джаггера, 32-летняя Элизабет, раскрыла тайну.

Новорожденного сына Мик Джаггер назвал Деверо Октавиан Базиль Джаггер.

Примечательно, что латинское имя Октавиан буквально означает "восьмой".

Имя Базиль Джаггер дал сыну в честь отца, которого не стало в 2006 году.

Как стало известно, Джаггер и Хамрик, несмотря на рождение ребёнка, не собираются создавать семью. Они живут раздельно. Однако музыкант планирует активно участвовать в жизни новорожденного сына, как и в жизни остальных своих детей.

Напомним, всего у Мика Джаггера восемь детей от пяти женщин. Кроме того, у музыканта пять внуков, а в мае 2014 года он впервые стал прадедом. Внучка Ассизи родила Джаггеру правнучку.

Однако Мик Джаггер не любит чувствовать себя старым, поэтому все внуки зовут дедушку по имени.