Марина Анисина подала документы на развод с мужем Никитой Джигурдой. 41-летняя спортсменка уже во второй раз обращается в суд из-за разногласий с мужем.

Марина Анисина обратилась в участок мирового судьи № 100 Красногорского района с просьбой расторгнуть ее брак с 55-летним Никитой Джигурдой 25 октября, пишет Life.

Как сообщил адвокат фигуристки, причиной развода стали непримиримые противоречия и безответственное отношение Никиты Джигурды к своей семье.

Марина Анисина и Никита Джигурда женаты с 2008 года. У супругов есть двое детей: 7-летний Мик-Анжел-Крист и 6-летняя Эва-Влада. Они живут вместе с матерью во Франции. С кем, в случае развода Марины Анисиной и Никиты Джигурды, останутся дети, пока неизвестно.

Ранее пара Марины Анисиной и Никиты Джигурды несколько раз была на грани развода.

Зимой 2015 года в СМИ появилась информация, что Никита Джигурда потребовал у жены развода и возвращения детей. Позже пара помирилась.

Однако в августе 2015 года в СМИ вновь заговорили о разводе пары.

Тем не менее, Марина Анисина призналась журналистам, что в этот раз решительно настроена развестись с Никитой Джигурдой. Спортсменка заявила, что ее супруг болен и может быть опасен для окружающих.

Сам Джигурда пока никак не комментирует развод с женой.