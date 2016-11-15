

14 ноября российская актриса театра и кино, депутат Государственной Думы VI созыва Мария Кожевникова отметила 32-й день рождения. В этот день она разместила в соцсети Instagram фото и свои размышления по поводу того, как быстро летит время.

- Притормозить бы его!, - пишет актриса в соцсети. - Спасибо Богу, родителям, мужу, детям, родным, друзья, знакомым , прохожим, в общем всем и всему, что меня окружает за любовь и терпение!

Также Мария Кожевникова в свой день рождения пожелала всем добра, счастья и загадала желание: "мир во всём мире!".

Снимок за сутки набрал почти 60 тысяч "лайков". Более тысячи незнакомых ей людей поздравили актрису с праздником через соцсеть. Это очень тронуло её.

- Спасибо Всем за поздравления, за более чем 1300 комментариев от людей, с которыми я лично незнакома, за множество звонков от друзей и бесчисленное количество сообщений от знакомых!, - поделилась Кожевникова поздним вечером 14 ноября детским фото. - Прошу прощения, что не всем успела ответить, но почти все, помимо вечных ценностей, желали быть счастливым человеком! Так вот, мои хорошие, для меня быть счастливой - значит видеть счастливых людей рядом, заряжаться от них и чувствовать поддержку! Поэтому я на правах именинницы, ещё 10 минут в запасе у меня есть, хочу бумерангом вернуть добрые пожелания и сказать, что я - счастливый человек! Спасибо.

Снимок маленькой Маши Кожевниковой, конечно же, с такой же скоростью, как и предыдущий пост, стал набирать "лайки".