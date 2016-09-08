16-летний Рокко будет жить в Великобритании вместе со своим отцом Гаем Ричи. Его мать - американская певица Мадонна - проиграла суд по опеке над несовершеннолетним сыном. Вопрос решался через суд, но звёзды смогли достичь согласия в данном вопросе.

Гай Ричи, по словам источника, близкого к семье режиссёра и продюсера, счастлив, что этот процесс остался позади, пишет издание Hello!. Последнее время подросток проживал с отцом в Лондоне.

Певица Мадонна прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram: "Иногда мамам приходится быть стервами, но к ним все равно нужно относиться, как к королевам".

История о том, что Мадонна пытается вернуть своего старшего сына в США из Великобритании появилась в зарубежных СМИ ещё в декабре 2015 года. Но ещё тогда проживающий с отцом Гаем Ричи юноша отказался переезжать из Лондона и поссорился со звёздной мамой.