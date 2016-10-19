По традиции, накануне Дня Лицея, в Царскосельском Лицее состоялось торжественное вручение Царскосельской художественной премии. В этом году заветные статуэтки получили Марина Капуро, Сергей Никоненко, Михаил Мильчик и Людмила Чурсина.

Полный список лауреатов 2016 года выглядит так:

1. Глебу Горбовскому за уникальный вклад в развитие русской поэзии

2. Людмиле Чурсиной за легендарный путь в театре и кино

3. Михаилу Мильчику за создание Музея Иосифа Бродского в деревне Норинская и фотоальбом «Иосиф Бродский в ссылке»

4. Сергею Никоненко за многолетнюю преданность кинематографу и яркий актёрский почерк

5. Фёкле Толстой за создание авторских телепрограмм «Великие династии» и «Толстые»

6. Вадиму Жуку за мудрую иронию в книге «След в след, или Любовь к классике»

7. Леониду Мозговому за уникальное актёрское существование в фильмах Александра Сокурова и вклад в мировое кино

8. Марине Капуро за выдающийся вклад в развитие вокального искусства и альбом «Matinee»

9. Дэвиду Кортни за достижения в области музыки и издание альбома «Matinee»

Специальный диплом:

10. Радиостанции «Imagine» за создание бескомпромиссных эфиров настоящей музыки

Как рассказал Metro идеолог премии, писатель Николай Якимчук, Царскосельская художественная премия была основа 1993 году Всероссийским музеем А.С. Пушкина, меценатом Борисом Блотнером, писателем Виктором Кривулиным, композитором Сергеем Курёхиным, кинорежиссером Александром Сокуровым, поэтом и композитором Александром Дольским.

- Ежегодно премия присуждается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства и укрепление международных культурных связей. Символы премии – бронзовые статуэтки Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, - добавил Николай Якимчук.