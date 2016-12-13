Ляйсан Утяшева выложила на своей странице Инстаграма новое видео, которым шокировала пользователей. Знаменитая спортсменка и телеведущая предстала в новом образе - с модным каре до плеч и темно-каштановыми волосами.

По словам подруги, Ляйсан стала похожа на героиню французских фильмов.

На видео Утяшева сказала, что теперь будет выглядеть так. А потом вдруг обратилась к пользователям - как лучше: вернуться к прежнему образу или оставить новый? И предложила свое мнение оставлять в комментариях. Пользователей смутило то, каким образом Ляйсан предстала в новом образе, - это парик или новая стрижка.

В своем импровизированном голосовании пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни настаивали на возвращении длинноволосой "рыжухи". Другие решили, что Ляйсан лучше в новом образе, но темный цвет немного старит Утяшеву.

- Ляйсан, ты теперь такая? Ты меня заразила рыжим цветом волос, тебе так шикарно было. И я захотела. Завтра иду краситься, а тут уже новости с прической!

- Рыжая! И с длинными волосами!!! Самый идеальный образ! Это я как стилист говорю.

- Павлик-то что сказал. Главное, чтоб Павлуша одобрил.