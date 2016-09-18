После того как Линдси Лохан со скандалом рассталась со своим российским женихом, Андрей Малахов сделал всё, чтобы затащить её к себе на шоу «Пусть говорят». И это получилось.

30-летняя Лохан прилетела в Москву, чтобы рассказать о непростых отношениях с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым, который её , якобы, даже бил. Но, если верить сообщениям life.ru, поведение самой актрисы в российской столице оставляло желать лучшего. Издание пишет, что съёмка программы была сорвана из-за сильного алкогольного опьянения, в котором находилась актриса.

В пресс-службе Первого канала Metro отказались комментировать информацию о приезде Лохан.

Однако, после записи программы, которая всё-таки состоялась, Лохан и Малахов обменялись любезностями в Instagram.

Линдси назвала Малахова частью «своей российской семьи», а наш ведущий написал немного несвязный пост: « 4:55 и мы сделали это... Уставшие, но довольные ...Трогательная и ранимая @lindsaylohan eye-to-eye interview world exclusive channel 1 Разговор о желании убежать от одиночества и опасности на этом пути в виде молодого человека по имени Егор с богатыми родителями из России..." (орфография и пунктуация исходные).