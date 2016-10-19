Беременная Ксения Собчак продолжает подавать поклонникам поводы для обсуждения.

На свою страницу в Instagram Ксения Собчак выложила фото, на котором звезда запечатлена в компании журналиста Леонида Парфенова.

Очевидно, Ксения присела отдохнуть, и Леонид, чтобы не заставлять беременную коллегу подниматься, галантно опустился перед ней на одно колено.

Фото, на котором звезды оживленно беседуют, Ксения Собчак подписала: «Мне кажется, что стоило забеременеть хотя бы ради того, чтобы Сам Леонид Геннадьевич передо мною преклонил колени».

- Вау! И правда стоило, - согласились со звездой подписчики, прибавляя, что забеременеть стоило в любом случае. – Беременность вас так украшает. Вы, Ксения Анатольевна, стали еще интереснее и оригинальнее.



Беременность Ксении Собчак остается одной из самых обсуждаемых сегодня тем. В сети регулярно появляются слухи о том, что беременность звезды является вымышленной.



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Сама Ксения Собчак также подогревает интерес к этой теме, регулярно выкладывая провокационные фото в Instagram.

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СМИ сообщают, что пополнение в семье Ксении и ее супруга Максима Виторгана ожидается в начале ноября. Примечательно, что свой день рождения звезда отмечает 5 ноября. Вполне возможно, что появление на свет первенца станет подарком ко дню рождения Ксении.