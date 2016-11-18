Голливудская звезда Леонардо ДиКаприо всегда уделял большое внимание благотворительности, занимаясь вопросами экологии и сохранения лесов, а также проблемами бездомных людей.

Вот и на этот раз, находясь в Эдинбурге в Шотландии, Леонардо ДиКаприо посетил кафе "Home", выручка от которого направляется на помощь бездомным, передаёт Reuters. Это кафе изначально было создано для того, чтобы бездомные люди имели возможность не только получать питание, но и возможность обучаться и работать там. Как считает его учредитель, подобное заведение помогает социализироваться бездомным и возвращаться к нормальной жизни.

Леонардо ДиКаприо посетил кафе "Home" 17 ноября. О его визите было известно накануне, поэтому само кафе окружили толпы поклонников Лео. Перед тем, как пообедать, голливудский актёр раздал поклонникам автографы, а также сделал совместные фото с сотрудниками и создателями кафе.