Швейцарский благотворительный фонд имени Бруно Мансера потребовал от Леонардо Ди Каприо отказаться от должности поста ООН по проблемам изменения климата, пишет журнал Variety.

Причиной ультиматума стали обвинения в причастности актера к коррупции.

Фонд утверждает, что Ди Каприо получал деньги от лиц, связанных с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал. Выяснилось, что средствами фонда в личных целях пользовался премьер-министр страны Наджиб Разак.

Актер отказался комментировать свои связи с участниками скандала. В благотворительном фонде посчитали, что это неприемлемо.

- Если Ди Каприо не дистанцируется от коррупции в Малайзии, ему следует сложить с себя полномочия посланника мира ООН в области борьбы с изменениями климата. Мы не сможем охранять окружающую среду, если не покончим с коррупцией, - цитирует издание заявление главы фонда Лукаса Страуманна.

Ранее в газете The Wall Street Journal появилась информация, что съемки фильма режиссера Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль, финансировались в основном фондом 1MDB. Свыше 100 млн долларов поступили от небольшой голливудской киностудии, сооснователем которой являлся пасынок премьера Малайзии Риза Азиз.