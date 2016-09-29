Писательница и звезда мира шоу-бизнеса лена ленина считает, что многие российские знаменитости знают, что баня – исконно русское народное средство выздоровления и омолаживания. Стоит вспомнить, сколько раз балерина Анастасия Волочкова выкладывала фото из бани. Лена Ленина надеется, что к ней "на огонёк" пожалуют именитые любители бани.

- От Насти Волочковой до Коли Баскова, от Ларисы Долиной до Иосифа Кобзона все теперь могут приезжать в ленинскую баню​​ как к себе домой, - рассказывает представитель Лены Лениной. - В бане всегда стоит для звездных гостей алтайский мед, натуральное пихтовое мыло, фрукты и орехи, а мама Лены пообещала всем предупреждающим хотя бы за пару часов звездным товарищам дочки, печь пироги.

Отметим, что ранее баню уже оценил Никита Джигурда. Что любопытно, он выбрался к ней в гости как раз сразу после того, как сбрил свою знаменитую бороду и усы.

- Это было самое первое посещение бани из цельного бревна лиственницы от короля банных дел из Костромы, - рассказал Metro источник, близкий к звезде шоу-бизнеса. - На входе в баню Джигурда отогнал фотографа с фотоаппаратом рыком, а в гостиной бани упал ей в ноги.