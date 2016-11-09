Итоги выборов в США и победа Дональда Трампа потрясли многих. Леди Гага, которая активно поддерживала Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании, не смирилась с поражением своего кандидата.

Леди Гага устроила пикет, приехав на Манхэттен к зданию Трамп-тауэр на фуре.

В руках Леди Гага держала плакаты "Love Trumps Hate". Это один из лозунгов предвыборной кампании Хиллари Клинтон, который можно перевести, как "Любовь вытесняет ненависть".

Фото Леди Гага выложила на своей странице в Instagram. Певица не подписала снимок.

Подписчики в комментариях под фото пикета, которое выложила Леди Гага, поддержали певицу.

-Люблю Хиллари Клинтон. Вы победили в моем сердце!

-Не могу даже писать. Мне так грустно, - пишут поклонники певицы в соцсети.

В день выборов в США Леди Гага публиковала фото в Instagram, призывая поклонников голосовать, и всячески поддерживала Хиллари Клинтон.

Среди активных сторонников Клинтон также были замечены Кэти Перри, Мадонна и многие другие звезды. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала для многих знаменитостей ударом.