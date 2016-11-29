Леди Гага в Париже попала под прицелы фотокамер. Певица прибыла в столицу Франции на шоу Victoria's Secret. Перед презентацией новой коллекции знаменитого бренда Леди Гага появилась в черно-белом костюме от Валентина Юдашкина.

Эффектный наряд - короткую кружевную юбку, белую блузку с необычным черным галстуком и черный же жакет с атласными лацканами - уже оценили поклонники творчества эпатажной певицы.

О том, что Леди Гага выбрала наряд от российского дизайнера, в соцсетях сообщила его дочь и партнер по бизнесу - Галина Юдашкина. Она выложила фото певицы в наряде, который сконструировал "Модный дом Юдашкина".

Свой образ эпатажная артистка дополнила розовой сумкой с надписью Joanne и туфлями такого же оттенка.

В последнее время российские дизайнеры нередко привлекают внимание зарубежных звезд. Так, знаменитости мирового уровня с удовольствием носят наряды от Ulyana Sergeenko, а недавно в числе фаворитов оказался также Гоша Рубчинский.