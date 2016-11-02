В среду в восемь утра на Патриарших прудах начался переполох. К кромке воды приехали люди из МЧС, Департамента природопользования и зоопарка, чтобы спасать лебедей. Пруд почти замёрз, и лебеди жались к своему домику, вокруг которого оставалось немного открытой воды, – днём раньше, чтобы пробраться к нему, птицам пришлось пробивать ледяную корку грудью. Спасатели на лодке подплыли к лебедям, поймали их и отвезли в безопасное место.

– Лебеди пока будут находиться в Центре передержки животных Департамента природопользования под Яхромой, – сказали Metro в пресс-службе департамента. – Этот случай не единственный. Было несколько похожих с утками, с лебедем в ТиНАО.

По словам жителей, улететь в тёплые края птицы не смогли, так как владельцы ресторана, которому, предположительно, принадлежат лебеди, обрезали им крылья.

– В прошлом году была аналогичная ситуация, но тогда администрация ресторана прислушалась и увезла птиц на зиму, – рассказала Metro местная жительница, которая помогла привлечь внимание к лебедям. – Сейчас ресторан уже месяц не работает. Ездили по юридическому адресу фирмы, но и там никого.

Местные жители переживают за лебедей и беспокоятся, возвратится ли символ Патриарших, когда лёд растает?

– Весной, возможно, их вернут на прежнее место, – дали надежду жителям в департаменте.

К вечеру оказалось, что лебедей всё-таки забрали хозяева.

– Я связалась с представителями ресторана, они утром вызвали орнитолога – как раз собирались забирать лебедей – но МЧС его опередили буквально на пару часов, – рассказала Metro замглавы управы Пресненского района Александра Шост. – Сейчас они заберут птиц из питомника, отвезут на зимовку, а весной вновь вернут на Патриаршие.