На Новой волне в Сочи собрались звезды самой разной величины. Приехала на фестиваль и знаменитая нестареющая Лайма Вайкуле. Правда, несмотря на то, что зрители привыкли видеть певицу всегда ухоженной и стильной, на этот раз Лайма все же удивила своих поклонников.

Певица выглядит моложе лет на 30, заявляют поклонники творчества Вайкуле. На фото, которые сама Лайма выкладывает в своем блоге в Instagram, видно, что 62-летняя певица невероятно похорошела в последнее время, похудела и выглядит очень молодо.

Подписчики Лаймы Вайкуле считают, что их любимица сделала пластическую операцию и скоро может стать не похожа на саму себя.

"Все меньше и меньше на себя похожа", - с грустью отмечают блогеры.