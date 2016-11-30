Ксения Собчак 29 ноября впервые вышла в свет после рождения ребенка. Сын родился у Ксении Собчак 18 ноября и уже спустя 10 дней молодая мать блистала во всей своей красе на благотворительном мероприятии.

Собчак появилась на благотворительном аукционе, который был организован Disney, ЦУМом и журналом L'officie . На мероприятие молодая мать пришла вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

"Собрали 4 500 000 рублей в пользу фондов БюроДобрыхДел @buro_dd , Дети Б.Э.Л.А @deti_bela_fund, Выход и фонда Вера и теперь бегом домой делать вклад в фонд семьи", - пошутила Собчак в своем Instagram.

Многие подписчики блога Ксении Собчак отметили, что для родившей 10 дней назад женщины, Ксения выглядит просто великолепно - стройная, красивая и очень счастливая женщина. Блогеры отметили, что Собчак даже похорошела после родов.

"Ксюше материнство пошло на пользу, выглядит просто отлично", - пишут в Instagram подписчики Ксении.

Собчак выбрала для появления на публике черное короткое платье от бренда Ester Abner. Ее наряд гармонировал с костюмом супруга - Максима Виторгана, что отметила и сама Ксения.

"А видно, что вместе одевались:)))))", - написала она в блоге.

Напомним, 18 ноября Ксения Собчак родила сына. Мальчик появился на свет в подмосковной клинике. Рядом с супругой находился отец ребенка - Максим Виторган. Сейчас заботиться о ребенке Собчак помогает ее мать - Людмила Нарусова.

До сих пор остается тайной - как назвали сына Ксения Собчак и Максим Виторган, и чью фамилию будет носить ребенок.