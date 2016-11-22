Ксения Собчак с сыном выписались из роддома - на 4 день после появления на свет малыша, как и положено здоровым маме и ребенку.

Как сообщила сама Ксения Собчак, она очень ждала, когда же наконец вернется домой. Собчак показала фото корзин и букетов цветов, которые друзья и знакомые привезли ей в клинику "Лапино".

Вернувшись домой из роддома, не изменяя себе, Ксения Собчак тут же прорекламировала детскую люльку, сообщив своим подписчикам, где она ее приобрела, и главные плюсы полезного приспособления для ребенка.

"Оказывается, найти глубокую и одновременно широкую люльку даже в Москве большая сложность... Красивая, из Англии и, что самое главное - со сменным бельём!", - сообщила Ксения в своем блоге.

Добавим, в первые месяцы после рождения сына Ксения Собчак собирается жить вместе со своей матерью Людмилой Нарусовой в ее доме в посёлке "Горки-8". Позже семья планирует перебраться в квартиру в клубном доме на Смоленском бульваре.

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Напомним, ребенок Ксении Собчак и Максима Виторгана родился под утро 18 ноября 2016 года. Вес малыша 3 кг 500 г, рост - 52 см. Мать Ксении Собчак рассказала, что находилась рядом с дочерью во время родов. Не отходил от рожающей супруги и Максим Виторган. Позже Ксения поделилась фото мужа в медицинской маске и халате, подписав его: "Мой самый лучший друг и помощник!".

Позже Собчак намекнула в блоге, что не высыпается после рождения ребенка, выложив красноречивое фото.

Добавим, пока не известно, как Ксения Собчак назвала ребенка. Астрологи прокомментировали Metro, что дети, появившиеся на свет на границе знаков Скорпиона и Стрельца, обладают незаурядными характеристиками, сверхчувствительны и обладают даже способностью к ясновидению.