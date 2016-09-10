Ксения Собчак свой первый пост в соцсети 10 сентября посвятила любимому мужу, актёру театра и кино Максиму Виторгану и поздравила его с днём рождения. Беременная Ксения Собчак, которая не скрывала округлившийся живот на фестивале "Новая волна" в Сочи, посвятила супругу строки из романа Виктора Пелевина "Священная книга оборотня".

"В любви начисто отсутствовал смысл. Но зато она придавала смысл всему остальному. Она сделала моё сердце лёгким и пустым, как воздушный шар. Я не понимала, что со мной происходит. Но не потому, что поглупела — просто в происходящем нечего было понимать. Могут сказать, что такая любовь неглубока. А по-моему, то, в чём есть глубина — уже не любовь, это расчёт или шизофрения", - цитирует писателя в Instagram Ксения Собчак.

Также она добавила от себя, что счастлива, что встретила Максима.

"Спасибо тебе за всё!, - продолжает свой трогательный пост Ксения Собчак. - Какое же счастье, что ты все-таки существуешь! Большую часть своей жизни я думала, что тебя, как и Деда Мороза, просто придумали люди. Но ты есть. Мой Единственный и Неповторимый. С днем рождения!".

10 сентября Максим Витогран отмечает 44-й день рождения. Что подарила Ксения супругу, пока не известно - в свой день рождения актёру не до социальных сетей. Но, конечно же, главный подарок Ксения Собчак ему преподнесёт в ближайшее время - пара вот-вот станет родителями.