Ксения Собчак показала себя на последних сроках беременности. Журналистка, о которой в последнее время пишут только в связи с ее скорыми родами, выложила фото из леса рядом санаторием "Барвиха" в Одинцовском районе Московской области.

Рожать Ксении Собчак уже скоро - осталось буквально несколько дней. На фото Ксения стоит боком и видно, что живот у нее уже довольно большой. Сделан кадр на фоне дорожного знака, предупреждающего о возможно появлении уток с выводком детенышей.

Блогеры, которые с нетерпением ждут, когда же родит Ксения Собчак, мальчика или девочку, усмотрели в этом фото намек на двойню.

Добавим, роды Ксении Собчак назначены на самый конец октября. Известно, что рожать Собчак будет в России, в одной из клиник в Подмосковье. Пол будущего первенца Собчак и Виторгана официально не уточнялся.

На днях Ксения рассказала о новом спектакле, в котором главную роль сыграл ее муж, Максим Виторган. Собчак отметила великолепную игру супруга и заявила, что ее "чудом занесло в интеллигентную и талантливую семью....".

Добавим, во время беременности Ксения Собчак не забывает и о работе. Даже на последних сроках принимает участие в светских мероприятиях. Так, пару дней назад Ксения Собчак появилась на сцене в Кремле на празднике, посвященном 20-летию телеканала "МузТВ".