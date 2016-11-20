Ксения Собчак родила сына 18 ноября. На следующий день телеведущая опубликовала первое фото из роддома.
На первом снимке в палате, вопреки ожиданиям, изображен не новорожденный сын Ксении Собчак, а супруг телеведущей Максим Виторган, который пришел навестить жену в роддоме.
- Мой самый главный друг и помощник, - подписала фото Ксения Собчак.
Это пока единственная фотография, которую телезвезда опубликовала из роддома.
Ксения Собчак не раз отмечала, что не готова публиковать фото сына в соцсетях и участвовать в фотосессиях со своим ребенком. Она старается оградить себя и свою семью от излишнего внимания и сохранить подробности личной жизни в тайне. Так Ксения Собчак до сих пор не раскрыла имя новорожденного сына.
Радостной новостью она поспешила поделиться с подписчиками на своей странице в Instagram.
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