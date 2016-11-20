Ксения Собчак родила сына 18 ноября. На следующий день телеведущая опубликовала первое фото из роддома.

На первом снимке в палате, вопреки ожиданиям, изображен не новорожденный сын Ксении Собчак, а супруг телеведущей Максим Виторган, который пришел навестить жену в роддоме.

- Мой самый главный друг и помощник, - подписала фото Ксения Собчак.

Это пока единственная фотография, которую телезвезда опубликовала из роддома.

Ксения Собчак не раз отмечала, что не готова публиковать фото сына в соцсетях и участвовать в фотосессиях со своим ребенком. Она старается оградить себя и свою семью от излишнего внимания и сохранить подробности личной жизни в тайне. Так Ксения Собчак до сих пор не раскрыла имя новорожденного сына.

Радостной новостью она поспешила поделиться с подписчиками на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что родила сына

Сеть взорвалась: как Собчак и Виторгана поздравляют с рождением сына

Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию

Как пользователи Сети выбирают имя для сына Ксюши Собчак