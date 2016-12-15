Ксения Собчак побывала на премьере нового фильма из "звездной" саги. Молодая мать сообщила, что посмотрела "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Ксения выложила в своем блоге фото. На премьеру "Звездных войн" она надела платье от любимого дизайнера Александра Терехова. В черном наряде-халате со звездами и надписью "Starwars" на спине Собчак выглядела великолепно.

Многие подписчики Собчак оценили ее внешний вид, светящиеся глаза, и, конечно, великолепное платье. Некоторые, правда, вспомнили, что Ксения всегда не любила стразы.

Нашлись среди блогеров и те, кто пожурил молодую мать за то, что она проводит время не с малышом, а на кинопремьере.

"Что же вам дома не сидится, Ксения, дитю 3 недели от роду, а вы уже где только не побывали. После родов, тем более после первых, женщина должна в себя прийти...", - ругают Собчак подписчики.

Добавим, что премьера "Изгой-один: Звездные войны. Истории" для "избранных" прошла в Москве в пространстве TESLA 4000. На показ пришли также Павел Табаков, Александр Терехов, Андрей Фомин, Ксения Чилингарова и другие.

Фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" выходит в прокат в России 15 декабря. Рецензия ЗДЕСЬ.