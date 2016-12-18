Филипп Киркоров поделился со своими подписчиками в Instagram новым видео. В ролике Ксения Собчак, которая месяц назад впервые стала мамой, зажигательно танцует во время исполнения песни "Атлантида", во всю подпевая исполнителю. Компанию телеведущей составила певица Наталья Ионова (Глюк'oZа).

Звёзды встретились на закрытой новогодней вечеринке.

- Как вам моя новая подтанцовка и бэк-вокал? – написал Киркоров в соцсети.

- Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку, - отшутилась Собчак, также разместив видео на своей странице в Instagram.

Подписчики по достоинству оценили хореографические данные Ксении Собчак. Поклонники похвалили пластику телезвезды, отметив, что после родов она находится в отличной форме.

Напомним, в конце ноября в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана произошло пополнение. Телеведущая родила сына.