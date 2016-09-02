О беременности Ксении Собчак все заговорили после вручения премии журнала Собака.ru

На церемонии в цирке Чинизелли ведущая была в модном платье, подчёркивающем округлившийся животик.  Друзья девушки в течение всего вечера также непрозрачно намекали на интересное  положение Ксении. Издатель Вероника Белоцерковская выкрикнула из царской ложи «Ксения Собчак беременна»,  а ведущий Андрей Малахов поцеловал в живот свою коллегу по сцене. 

Сама Ксения в тот вечер о будущем малыше деликатно промолчала.  И, кстати, всё еще продолжает молчать.

Естественно, к её странице в социальных сетях прильнули все неравнодушные. Пытливые фанаты начали пристально всматриваться во все снимки, опубликованные девушкой, и выискивать там подтверждение или опровержение информации о беременности. 

Ксения Собчак – беременна или нет

Ксения Собчак, прекрасно зная об этой ситуации, кажется, решила поиздеваться над любопытными. 

Она то выкладывает снимки в свободных нарядах, сквозь которые проглядывают округлившиеся формы, то наоборот публикует снимки с совершенно плоским животом. 

Судя по неподтвержденным данным, полученным журналистами от знакомых Собчак и Виторгана,  родить Ксения должна в конце октября, соответственно сейчас она может быть на 7-8-м месяце.

Живот на таких сроках уже не скроешь.

Однако на днях Ксения выложила снимок, на котором он позирует в сером топе и джинсах с голубым рюкзаком. Фигура молодой женщины выглядит совершенно обычной – животик если и есть, то не такой заметный. 

Многие поклонники телеведущей в комментариях не скрывали своего разочарования и сделали вывод, что слухи о прибавлении в семействе актёра и ведущей – всего лишь сплетни.

Однако при внимательном изучении поста Ксении многое становится понятно 

–   Как же прекрасно, когда рюкзак – это просто рюкзак из новой коллекции @loewe a не то, что ты должен "собрать с вечера в школу"! @tsum_moscow : Топ Loewe.
Джинсовый комбинезон Pietro Brunelli. Голубой рюкзак Loewe, – пишет звезда.

Примечательно, что марка Pietro Brunelli –  это одежда для беременных. Просто так её женщина вряд ли надела бы. Сумки и топ Ксении не фигурируют в последних коллекциях марки Loewe - они из весенне-летней коллекции. Ксения, как известно, носит только ультра-модные вещи,  да и одета она для начала осени легко,  соответственно снимок мог быть сделан и пару месяцев назад.

 К слову, Собчак уже не первый раз хитрит с фотографиями в соцсетях.  Недавно она публиковала фотографию в бирюзовом купальнике и очках якобы с пляжей Франции,  однако внимательные фанаты нашли снимки ведущей в таком же наряде на Сейшельских островах в прошлом году.