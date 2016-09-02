О беременности Ксении Собчак все заговорили после вручения премии журнала Собака.ru

На церемонии в цирке Чинизелли ведущая была в модном платье, подчёркивающем округлившийся животик. Друзья девушки в течение всего вечера также непрозрачно намекали на интересное положение Ксении. Издатель Вероника Белоцерковская выкрикнула из царской ложи «Ксения Собчак беременна», а ведущий Андрей Малахов поцеловал в живот свою коллегу по сцене.

Сама Ксения в тот вечер о будущем малыше деликатно промолчала. И, кстати, всё еще продолжает молчать.

Естественно, к её странице в социальных сетях прильнули все неравнодушные. Пытливые фанаты начали пристально всматриваться во все снимки, опубликованные девушкой, и выискивать там подтверждение или опровержение информации о беременности.

Ксения Собчак – беременна или нет

Ксения Собчак, прекрасно зная об этой ситуации, кажется, решила поиздеваться над любопытными.

Она то выкладывает снимки в свободных нарядах, сквозь которые проглядывают округлившиеся формы, то наоборот публикует снимки с совершенно плоским животом.

Судя по неподтвержденным данным, полученным журналистами от знакомых Собчак и Виторгана, родить Ксения должна в конце октября, соответственно сейчас она может быть на 7-8-м месяце.

Живот на таких сроках уже не скроешь.

Однако на днях Ксения выложила снимок, на котором он позирует в сером топе и джинсах с голубым рюкзаком. Фигура молодой женщины выглядит совершенно обычной – животик если и есть, то не такой заметный.

Многие поклонники телеведущей в комментариях не скрывали своего разочарования и сделали вывод, что слухи о прибавлении в семействе актёра и ведущей – всего лишь сплетни.

Однако при внимательном изучении поста Ксении многое становится понятно

– Как же прекрасно, когда рюкзак – это просто рюкзак из новой коллекции @loewe a не то, что ты должен "собрать с вечера в школу"! @tsum_moscow : Топ Loewe.

Джинсовый комбинезон Pietro Brunelli. Голубой рюкзак Loewe, – пишет звезда.

Примечательно, что марка Pietro Brunelli – это одежда для беременных. Просто так её женщина вряд ли надела бы. Сумки и топ Ксении не фигурируют в последних коллекциях марки Loewe - они из весенне-летней коллекции. Ксения, как известно, носит только ультра-модные вещи, да и одета она для начала осени легко, соответственно снимок мог быть сделан и пару месяцев назад.

К слову, Собчак уже не первый раз хитрит с фотографиями в соцсетях. Недавно она публиковала фотографию в бирюзовом купальнике и очках якобы с пляжей Франции, однако внимательные фанаты нашли снимки ведущей в таком же наряде на Сейшельских островах в прошлом году.