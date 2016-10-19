Фитнес-модель и бодибилдер Бахар Набиева поразила самого 50 Cent.

22-летняя спортсменка, живущая в Днепропетровске, знакома многим пользователям Instagram благодаря поистине невероятной фигуре.

Выкладывая снимки со своих тренировок, а также фотографии, показывающие результат ее стараний, она заработала целую армию поклонников, к которой недавно присоединился знаменитый американский рэп-исполнителей. 50 Cent так прокомментировал фото Бахар: "Damn girl smh"

На русский фразу 50 Cent можно перевести, как: “Черт, девочка, я поражен”

К подобным комментариям Бахар Набиевой не привыкать. В Instagram у спортсменки 877 тысяч подписчиков, которые не скупятся на комплименты.

Кроме того, фитнес-модель ведет блог на Youtube, в котором рассказывает, как проходят ее тренировки.

Чтобы добиться таких результатов, девушке потребовалось несколько лет. Под одним из фото, демонстрирующем разницу до и после усиленных тренировок, она написала: «До и после. Я почти 4 года назад и сейчас».

Стоит отметить, что труды спортсменки не прошли даром. Сногсшибательная фигура принесла Бахар настоящую славу. Поклонники даже прозвали девушку фитнес-богиней.