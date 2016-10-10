За 4 дня проката фильм Алексея Красовского «Коллектор» собрал в России и странах СНГ более 2400000 рублей. Для режиссера-дебютанта уже отличный результат. В послужном списке Алексея Красовского значится работа над сериалами и одной короткометражной лентой «Задержи дыхание», напоминающей своим сюжетом романтическую комедию Анны Меликян «Питер фм». Снимая «Коллектора», режиссер поставил на культового российского актера Константина Хабенского, и не прогадал. Хабенский органичен и обезоруживающе обаятелен в любом амплуа: в роли алкоголика и неудачника Виктора Служкина («Географ глобус пропил»), благородного и отважного адмирала Колчака («АдмиралЪ»), борца с нечистью Антона Городецкого («Ночной дозор», «Дневной дозор»), многих других. Много снимаясь в кино, актер не размениваются на второсортные «шедевры» российского кинематографа, успевая также великолепно играть в МХТ имени Чехова.

В новом фильме «Коллектор» Константин Хабенский примеряет на себя необычную роль - беспринципного, холодного, ни останавливающегося ни перед чем в своей цели вип-коллектора Артура. Сидя в своем шикарном офисе в центре Москвы, он, по его собственному выражению, «помогает людям возвращать долги», и добивается результатами любыми способами. Нет, он не нарушает закон, угрожая должникам физической расправой или порчей имущество. Но он давит на них психологически, преследует их, вторгается в личную жизнь клиентов. Артур доводит людей до нервного срыва, заставляет их бояться каждого звонка. И однажды наступает день возмездия - теперь становится страшно самому герою.

Артур неоднозначен - он вызывает и сочувствие, и осуждение. Его жизнь превращается на одну ночь в ад, от него отворачиваются близкие люди. И, возможно, главный герой фильма заслужил это, пусть он, по его собственному утверждению, «никого не убивал». Если подумать, Артур - отъявленный мерзавец. Но за 74 минуты действия монофильма режиссер вынуждает нас сопереживать герою, не показывая больше никаких других персонажей. Мы слышим только их голоса - в телефонной трубке, за дверью. И пусть главный герой ленты «Коллектор» - скорее отрицательный персонаж, подсознательно зритель если не сразу, то через какое-то время, начинает ему сочувствовать.

Новая картина Алексея Красовского - это неожиданно качественный российский триллер с захватывающим сюжетом. Будем ждать следующий фильм с участием Хабенским, который выйдет совсем скоро, 10 ноября - романтическую комедию «Хороший мальчик». Актер сыграл в ней забавного недотепу-ученого, отца главного героя. Фильм занял первый приз на "Коллекторе".