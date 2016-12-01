Режиссёр: Роберт Земекис

Сценарист: Стивен Найт

Актёры: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан

Несмотря на внушительный список работ в самых разных жанрах ("Назад в будущее", "Смерть ей к лицу", "Форрест Гамп"), Роберту Земекису ещё не доводилось снимать историю любви на фоне исторических событий. И вот его первый опыт – военная драма, основанная на реальной истории двух шпионов. Действие разворачивается в 1942 году. Увы, первый блин комом. Кинокритики по всему миру встретили ленту прохладно.

Картина уже вышла в США и собрала беспрецедентно мало – всего 18 миллионов долларов, и это при бюджете в 85. Как сообщил один из близких друзей Брэда Питта в интервью американскому таблоиду In Touch, актёр винит в провале фильма Анджелину Джоли. Хотя многие журналисты уверены в том, что развод главной пары Голливуда, наоборот, привлекает внимание к ленте. В скандальный бракоразводный процесс оказалась втянута и партнёрша актёра по фильму Марион Котийяр. Её обвиняли в крахе брака Джоли и Питта. Ей даже пришлось выступить с опровержением, но никто так и не поверил ни словам самой французской актрисы, ни её гражданскому мужу Гийому Кане.

Марион и Брэд играют шпионов, влюбившихся друг в друга во время тайной миссии в Северной Африке. Все ждали, что "Союзники" повторят историю с "Мистером и миссис Смит". Ведь именно после этого фильма самый желанный блондин планеты ушёл от Дженнифер Энистон к Анджелине Джоли. Однако Котийяр и Питт так старательно пытались изобразить, что между ними ничего нет, что никакой химии так и не возникло, хотя в ленте много откровенных сцен.

Такое ощущение, что Джоли незримо присутствует в фильме. На протяжении всей двухчасовой картины Питт будто витает в облаках и думает о ней, а не о прекрасной француженке, которая и перетягивает на себя всё экранное внимание. К тому же он явно увлёкся косметическими процедурами – у Брэда такие гладкие щёчки, кажется, можно ткнуть в них пальцем и они лопнут.

Плюсы и минусы:

Плюсы. "Союзники" – невероятно красивая и стильная картина. Какие костюмы, а декорации! Здесь в деталях воссоздают Марокко 40-х годов, воспетое в легендарной военной драме "Касабланка", получившей три «Оскара».

Минусы. Пожалуйста, не смотрите трейлер перед походом в кино. Почему-то в последнее время стали делать ролики, в которых пересказывают весь фильм. Это тот случай, когда вам будет просто неинтересно, если вы будете знать финал, а он действительно трогательный, чего нельзя сказать о прологе – он затянут. Картину можно было бы сократить раза в два.