Американская телеведущая Ким Кардашьян вновь эпатировала публику, появившись, фактически, топлесс на концерте мужа - рэпера Канье Уэста. Модель шокировала фотографов откровенным нарядом, под которым не было белья. А из-за фотовспышек через платье полностью просвечивалась грудь.

Отметим, что последнее время даже "уличный стиль" американской звезды телешоу вызывает обсуждение. Так, например, недавно, она появилась в джинсовой куртке на голое тело. При этом под курткой был только прозрачный бюстгальтер.

В социальных сетях Ким Кардашьян ведёт себя столь же откровенно, публикуя эротичные фото. Звезда телешоу не упускает каждой возможности похвастаться лишний раз своим телом. К тому же после вторых родов она очень быстро вернулась в превосходную форму и, более того, смогла дополнительно сбросить несколько кило. Поэтому последнее время Ким Кардашьян не перестает хвастаться своей тонкой талией и пышными формами.