Платье Кейт Миддлтон на мировой премьере фильма "Уличный кот по кличке Боб" удивило многих поклонников смелым фасоном.

Высокий разрез на подоле белоснежного наряда позволил гостям кинопремьеры в Лондоне полюбоваться стройными ногами герцогини на красной дорожке. Впечатление усиливал ветер, который то и дело раздувал легкий подол. Кейт Миддлтон в смелом платье приковала взгляды присутствующих и стала главным объектом внимания фотографов.

Фото Кейт Миддлтон в платье со смелым разрезом уже обсуждают поклонники в соцсетях.

Фильм, на премьере которого эффектный наряд Кейт Миддлтон поразил гостей, был снят по одноименной книге лондонского уличного музыканта и писателя Джеймса Боуэна. Лента рассказывает историю Джеймса Боуэна, восстанавливающегося от наркотической зависимости, чья жизнь изменилась к лучшему после встречи с уличным котом по кличке Боб.

Пройдя по красной дорожке, Кейт Миддлтон встретилась с героями фильма – котом Бобом и его хозяином Джеймсом Боуэном.