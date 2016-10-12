Британцы и СМИ пристально следят не только за передвижениями герцогини Кэтрин (Кейт Миддлтон) и её успехах как официального представителя британской королевской семьи, но и за её нарядами. Иногда кажется, что последнее волнует больше внутренней и внешней политики. Кейт Миддлтон перетягивает на себя всё внимание, где бы она ни появилась. Вот и на этот раз, во время её первого официального визита в Нидерланды, глянцевые издания принялись оценивать наряд герцогини Кэтрин, который она выбрала для своей самостоятельной поездки.

И первое, что бросилось в глаза - Кейт Миддлтон повторила модный образ, который уже где-то видели британцы. А если быть точными, то 10 октября 2014 года кинозвезда Анджелина Джоли была в подобном наряде с элегантной причёской на приёме у британской королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Тогда, 2 года назад, голливудская звезда стала первой американской женщиной, удостоившейся титула кавалерственной дамы. Как отмечает издание Hello!, Джоли отдала предпочтение светлому костюму от Ralph & Russo.

11 октября 2016 года Кейт Миддлтон появилась в подобном светлом наряде её дизайнера Catherine Walker. Как отмечает издание, обе обворожительные женщины также выбрали светлые серьги и туфли на высоком каблуке.

Что любопытно, издание Hello! решило провести опрос среди читателей и узнать, чей образ им понравился больше. Большинство голосов было отдано Кейт Миддлтон, чуть меньше сошлись на мнении, что обе женщины выглядят элегантно.