Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям с супругой Кэтрин (Кейт Миддлтон) продолжают своё путешествие по канадской провинции Британская Колумбия. Во время третьего дня официального визита их развлекали местные индейцы этническими танцами, а также королевская чета посетила заповедник. Кейт Миддлтон за день сменила два наряда - алое платье с косым декольте очаровало присутствующих на званном ужине в Доме правительства.

Кейт Миддлтон сменила 12-летние сапоги на алое платье с декольте (фото)

Программа четвёртого дня была не менее насыщенной. Накануне герцог и герцогиня Кембриджские посетили в городе Келоун мероприятия по случаю десятилетия филиала Университета Британской Колумбии в Оканагане и 100-летнего юбилея Университета Британской Колумбии. В этот день для двух мероприятий - гастрономического и спортивного - Кейт Миддлтон выбрала элегантное зелёное платье от Dolce & Gabbana.

Как отмечает издание Hello!, герцогиня Кембриджская редко носит одежду этого бренда, но каждый раз выглядит в дорогих нарядах очень стильно.

Сначала королевская чета отправилась на встречу со студентами кампуса Оканаган и посмотрели волейбольный матч с участием женских команд. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон студенты подарили футболки с символикой их волейбольной команды и мягкие игрушки. Дети герцога и герцогини Кембриджских - принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые также прилетели вместе с родителями, остались под присмотром в отеле.

После встречи со студентами и посещения волейбольного матча Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на местный знаменитый винный завод, где их ждал настоящий гастрономический праздник. Членам британской монаршей семьи показали виноградники и виноделью, а также угостили местными деликатесами.

Читайте по теме:

Королевский тур Кейт и Уильяма в Канаду: фото Джорджа и Шарлотты обсуждают в Сети

Кейт Миддлтон покорила публику в Канаде своим платьем