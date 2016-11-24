Ольга Бузова запела. Несмотря на новости о разводе Бузовой с мужем Дмитрием Тарасовым, телеведущая продолжает осваивать новые горизонты и радовать поклонников своим творчеством.

Ольга Бузова, "Под звуки поцелуев"

Недавно Ольга Бузова выпустила песню "Под звуки поцелуев", которая мгновенно обрела популярность и стала номером один в российском iTunes.

По количеству скачиваний "Под звуки поцелуев" обогнала хиты многих российских звезд.

Несмотря на конкуренцию, многие коллеги по цеху поддержали начинающую певицу. С удачным стартом песни "Под звуки поцелуев" Бузову поздравили певицы Рита Дакота и Елена Темникова. На своих страницах в Instagram девушки выложили видео, в котором исполняют хит звезды шоу "Дом-2".

"Под звуки поцелуев": песня вызвала споры

Не все представители шоу-бизнеса благосклонно отнеслись к начинанию Бузовой. Катя Гордон, которая сама является автором и исполнителем песен, раскритиковала песню "Под звуки поцелуев".

Гордон подвергла критике незамысловатый текст песни, отметив, что "Под звуки поцелуев" вышла на первую строчку не благодаря качеству произведения и таланту исполнительницы, а из-за популярности Бузовой, заработанной на шоу "Дом-2".

- Музыканты могут долго писать чудесную музыку, вокалисты, включая тебя, петь, поэты писать крутейшие тексты - придет Бузова, по утру решившая ещё и спеть, и получит первое место чисто количественно, технически, - написала Катя Гордон, обращаясь к Дакоте.

В ответ Рита Дакота на своей странице в Instagram выложила еще один пост в поддержку Бузовой и ее песни "Под звуки поцелуев", отметив, что недовольство коллеги может быть вызвано собственной невостребованностью.

- Я отчетливо помню период своих терзаний, обид и зла на "такой несправедливый мир". Я помню, как писала злые посты, помню и то, как обвиняла мир шоубиза в своих неудачах и тщетных попытках быть услышанной. И сотни андерграундных музыкантов всегдаааааа винят в своем неуспехе чужой успех. Вот в чем прикол: если вы реально крутой достойнейший творец, вас рано или поздно все равно услышат, заметят и полюбят. Через интернет ли, через выступление на разогреве у звезды, через шоу "Голос", через кавер-видео, как угодно, но это будет. И тогда вам вдруг станет абсолютно все равно, поет ли Оля Бузова, участники шоу "Дом-2" или домохозяйка из Самары, сколько у нее скачиваний или ротаций на радио. Вы просто вдруг осознаете, что в этом мире есть место для всех, что вы имеете право делать все, что вы захотите и право быть поддержанными своими друзьями априори, - написала Дакота.