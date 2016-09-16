1 октября в театре «Россия» зрителей ждёт самая сказочная премьера сезона – мюзикл «Золушка» компании «Стейдж Энтертейнмент». В основе мюзикла – бродвейская постановка, однако международной творческой команде из России, Англии и США во главе с известным режиссёром Линдсеем Поснером предстоит создать новую версию знаменитой сказки. За несколько дней до начала репетиций, чтобы проникнуться духом волшебства, исполнительница главной роли Золушки – актриса Юлия Ива отправилась в Австрию.

Встреча в замке

Главной целью путешествия был замок Хохостервиц, ставший вместе с баварским замком Нойшвантайном прототипом замка Золушки из одноимённого мультфильма.

Замком, который располагается на вершине скалы на высоте 160 метров, владеет граф Карл Кевенхюллер-Меч. Граф встретил российскую Золушку. Он рассказал, что в конце 1940-х Хохостервиц посетил Уолт Дисней со своей командой, приехавший в Австрию в поисках идеального замка для анимационного фильма. Тут же прошёл слух, что владельцы собираются продать замок мультипликатору. Местные жители едва не подняли бунт, не желая расставаться с национальным достоянием. Но, конечно, Хохостервиц продавать никто не собирался – по древнему завещанию замок не может быть продан ни при каких обстоятельствах. Есть версия, что слух пустили сами Кевенхюллеры, чтобы привлечь внимание к замку. И это сработало – государство увеличило дотации, а Хохостервиц прославился.

– Я спросила у графа, как завоевать сердце принца, – рассказывает Юлия Ива. «Главное, будь собой, – ответил он. – И люби его. Тогда любой мужчина превратится в принца». Думаю, это мудрый совет.

Тиара для Золушки

В музее «Кристальные миры Swarovski» Юлия прошла по всем волшебным комнатам, сумела не потеряться в хрустальном лабиринте и спела арию из мюзикла, признавшись, что в комнатах музея отличная акустика. А затем её ждал сюрприз – представители компании Swarovski вручили ей уникальную

тиару с кристаллами, в которой Золушка поедет на встречу с принцем. Кстати, именно Swarovski вот уже 50 лет создают тиары для дебютанток на знаменитых Венских балах.

– Когда мне на голову надевали тиару, я почувствовала трепет, в этот момент всё настолько было торжественно. Все смотрели на меня, и это было ощущение настоящей сказки, – не могла сдержать эмоций Юлия.

Отметить торжественное событие решили коктейлем «Апероль-шприц». Его подавали в бокалах, полые ножки которых также были наполнены кристаллами. Так что почувствовать себя героиней сказки смогла не только актриса, но и окружающие её журналисты.

Где побывала Юлия Ива

Музей Swarovski

Уникальный музей «Кристальные миры Swarovski» расположен в Ваттенсе рядом с легендарной фабрикой. Вход в лабиринт, хранящий в себе сокровища из хрусталя, как и в древней тирольской легенде, охраняет великан. А в саду кристальные облака из 600 тысяч кристаллов буквально парят над водной гладью озера, сверкая в лучах солнца.

Хохостервиц

Неприступный замок Хохостервиц был основан в IХ веке на скале высотой 160 метров. Свой нынешний вид он обрёл в 1571 году благодаря барону Георгу Кевенхюллеру. Сегодня замок принадлежит его потомку Карлу Кевенхюллер-Меч и ежедневно привлекает множество туристов.

Хофбург

Во время своего путешествия Юлия также посетила дворец Хофбург, резиденцию Габсбургов. Девушка обошла все залы, в которых раньше жили императоры. Шёлковые обои, хрустальные люстры, старинная мебель – каждая дама хотела бы поселиться тут. Впрочем, сама Юлия уверена, что знатным дамам на самом деле приходилось не так просто.

– Принцессой быть очень сложно: постоянная работа над собой, ответственность, – делится Юля. – Но всё же я принцессой стану – на сцене.