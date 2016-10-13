Вручение Нобелевской премии по литературе известному автору, исполнителю и композитору из США Бобу Дилану вызвало большой резонанс. Не остался в стороне от событий и российский музыкант Юрий Лоза, известный своими скандальными высказываниями о коллегах.

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По мнению певца, Боб Дилан недостоин награды.

- Произошла подмена понятий, - заявил Metro Юрий Лоза. – Нобелевская премия по литературе всегда присуждалась за выдающийся вклад в мировую культуру. Но посмотрите, с какой формулировкой дали премию Дилану: "за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции". Американской, а не мировой! Американцы в очередной раз продемонстрировали, кто главный.

Лоза поставил под сомнение вклад Дилана в мировую культуру.

- Премию можно было бы дать любому писателю с мировым именем. А где знают Боба Дилана кроме США? В Китае, Японии, России он неизвестен, - говорит музыкант. – Кто читал тексты Дилана по-русски? Мы не знаем его поэзии, не знаем, поэзия ли это вообще.

Напомним, о присуждении Нобелевской премии по литературе известному американскому музыканту и лауреату "Грэмми" Бобу Дилану в четверг в Стокгольме сообщила Шведская академия, отвечающая за вручение награды.

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