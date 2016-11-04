4 ноября на большой экран вышла картина «Источник», где его герой влюбляется в девушку, которую все остальные считают ведьмой, а 17 ноября стартует лента «Пиковая дама», в которой Ивану предстоит стать пушкинским Германом. Про магию, обучение оперному пению и неудобные вопросы Янковский рассказал в интервью Metro



Чем вас привлёк фильм "Источник"?

Меня герой привлёк, мне было интересно разобраться, что в жизни человека должно быть самым главным, какой путь он должен себе избрать. Все эти вопросы в сценарии задавались и я пытался себе ответить на них и как человек, и как актёр. Так всегда, когда ты видишь сценарий, который поможет тебе разобраться в себе, то ты берешься за него.

Ваш герой богатый парень, который готов бросить всё. А вы могли бы так кардинально поменять свою жизнь?

Так я её и меняю каждые два года. Человек растёт, какие-то интересы отпадают, какие-то люди приходят и уходят. Не всегда это может вести тебя в правильную сторону. Про это всё собственно и фильм – про дорогу, про путь, про выбор, про то, что человек должен стараться делать правильный выбор, чтобы потом сверху засчиталось.

А в провинции жить могли бы? Ваш герой в какой-то момент готов бросить мегополис и жить в глухом лесу.

Ну, он влюблён в девушку, которая не отсюда, не от мира сего. Всё из-за любви. Любовь порождает поступки, которые ты не можешь осознанно понять. Великая сила любви ведёт за собой, способна тебя поломать, изменить, заставить жить в лесу. Что касается меня, то я живу и в городе и за городом. Если устаёшь от ритма города, то можно сменить обстановку и пожить в тишине. Мой герой не был знаком с такой жизнью, он постоянно был в суете мира зарабатывания денег и успеха.

Вашего героя как и вас зовут Иван. Случайно?

Это не писалось под меня. Изначально так там и было. Так звёзды сошлись.

Факты: Любимые актёры "Этот список огромный. Роберт де Ниро – мой любимый артист, Марлон Брандо, Питер О'Тул, Дэниэл Дэй-Льюис, Олег Борисов, Энтони Хопкинс, Евстигнеев, понятно, что семья Олег Иванович, конечно, Мерил Стрип я обожаю", - рассказывает Иван.

Какой переломный момент определил в вашей судьбе, что вы стали актёром?

Да, никакой, сразу знал, что буду актёром, шёл к этому, работал над собой.

Зов крови, продолжение династии?

Это у меня как-то не стояло во главе. Я с детства смотрел фильмы, ходил в театр. Мне всегда хотелось разговаривать с людьми через призму произведения, через авторов, через роли. Хотелось способствовать размышлениям других людей, помогать им. Ведь искусство для этого и существует, чтобы задавать вопросы себе и зрителю. И мне это нравилось. Может на каком-то глубинном уровне что-то и повлияло, но я выбирал профессию, не задумываясь о династии. Мне нравилось в детстве смотреть классику, картины Антониони, Тарковского, Годара…

То есть вы ребёнком по доброй воли смотрели все эти сложные фильмы?

Я учился в киношколе, я много чего там проходил.

Ваш герой встречает девушку-ведьму...

Она там ведьма не для моего героя, она ведьма для других персонажей, которые видят в ней нечисть. На самом-то деле это чистая душа, мать-природа, хозяйка.

Тема мистики вам близка? Верите в вещие сны и тому подобное?

В этом смысле я человек интуитивный. Мне на самом деле снится много разных снов, к которым я прислушиваюсь, и которые мне задают вопросы. Я пытаюсь запоминать свои сны. Хотя сонники и гороскопы я считаю чушью. Я в звёзды верю, в знаки зодиака. Я интуитивно, душевно подключаюсь ко вселенной. Считаю, что к чему-то тебя приводят звезды, а какие-то вещи тебе могут не даваться и, возможно, тебе это и ненужно. Бог отвёл.

"Ночные стражи", "Источник", скоро будет "Дама Пик" – эти фильмы так или иначе связаны с мистикой, фантастикой. Случайно, или вам нравятся нереальные сюжеты?

"Ночные стражи" меня привлекли экшеном и возможностью поработать с интересным литовским режиссёром (Эмилис Веливис – Прим.ред.), в "Пиковой даме" меня привлекла команда и большущий режиссёр (Павел Лунгин – Прим.ред.), который увидел во мне Германа – человека, одержимого страстью, желающего во что бы то ни стало прийти к успеху. Я не выбираю мистику специально, у меня много других проектов и героев.

В "Пиковой даме" вы играете оперного певца, который борется за роль Германа в постановке и буквально превращается в Германа. Вы были удивлены, что Лунгин выбрал вас?

Я не был удивлён, я очень хотел сыграть эту роль. Моя хорошая подруга Мария Курдиневич, блестящая артистка "Студии театрального искусства", где мы с ней вместе играем, пришла кто-то и сказала, что её пригласил Павел Семёнович в "Пиковую даму". Я был за неё безумно рад. Я её поздравил и спросил, а кто главный герой? Она: "Да, вот найти не могут". Я про себя подумал, а почему это они меня не попробуют. Закинул эту мысль вверх, и через пару дней мне просто пришёл сценарий, который я час штрудировал, пришёл потом к Павлу Семёновичу и нагло заявил, что ваш герой – это я. Мне казалось, что это про меня написано. То ли я в это так поверил, то ли это я и есть. С этой мыслью, с этой одержимостью я ворвался в кабинет, попробовался и всё сложилось. Мы сошлись во взглядах и на роль, и на это поколение, которое хочет, так сказать, поиметь весь мир, и на то, что с этим человеком может произойти.

То есть вы ради роли готовы бороться, как и ваш герой?

Я артист. Хочешь – надо добиться. Это как в спорте. Меня всегда учили: хочешь – будешь. Это моё кредо.

А как вы готовились к роли оперного гения?

Я готовился два месяца до съёмок, занимался с педагогами Большого театра, в частности с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным – великим педагогом по вокалу. Я всё заучивал, скупил на Горбушке диски с выступлениями Владимира Атлантова, Пласидо Доминго. Забил свою машину на 2 месяца музыкой Чайковского, учил арии, пел в машине, на светофорах, пел дома, пел в любом месте, где находился. В наушниках у меня была "Пиковая дама", и я заучивал всё до малейших подробностей. Я понимал, что потом наложат голос профессионального тенора, но мне нужно было под фонограмму спеть и во всё попасть. Я работал по постановке голоса, по выбросу звука, по работе челюсти, по спине, по осанке – по всему.

Как ваши успехи? Все, кто вас слышал во врем подготовки, что говорили?

Все говорили, что Большой театр ждёт. Так что приходите, я буду на сцене (смеётся). Я уже оперный певец.

С Раппопорт как сработались?

Я мечтал с ней поработать. Я видел её спектакли в Малом драматическом театре, её киноработы, она меня всегда вдохновляла. Это счастье иметь такого партнёра рядом.

В "Пиковой даме" вы играете парня, у которого нет ничего, но он точно знает, чего ему нужно. Но его устремления могут привести к гибели. Как думаете, где та грань, которую нельзя было переступать вашему герою?

Одиночество способно загубить человека. Когда ты одинок и находишься в себе, ты ставишь цели только для себя, и у тебя нет никого, с кем ты можешь посоветоваться, то ты можешь заблудиться и прийти куда-то не туда. Финал в "Пиковой даме" открытый, каждый может сам додумать, что будет с героем.

А вы азартный человек?

Играю ли я в казино? Нет. Я азартный на сцене. Мне интересно испытать себя, рискнуть. Что касается казино, в этом смысле я себя берегу, понимая, что это бессмысленная трата себя.

Леонид Ярмольник, когда был в гостях у Metro, рассказывал нам о работе с вами в "Ночных стражах". Он очень вас хвалил, и говорил, что вы напоминаете ему вашего деда и внешне и внутренне…

Очень приятно. Спасибо.

А вы сами в жизни и творчестве сравниваете себя с отцом, дедом?

Ну, нельзя сказать, что я себя сравниваю. Понятно, гены. Но я стараюсь быть собственной единицей. Я учитываю все свои гены, отца, матери, бабушки, дедушки, все своей семьи, но я пытаюсь выйти на уровень себя, так сказать. Прорваться сквозь вопросы: "Вот вы сын, внук"… Я хочу быть в профессии самодостаточным.



То есть вас обижают вопросы про семью?

Нет, нет, не обижают. Когда я пошёл в эту профессию, я понимал, что мне придётся пробираться через тонну скепсиса, вопросов и всего остального. И мне уже всё равно. Я рад, что у меня есть дело, которым я занимаюсь, что у меня есть площадка в театре у Сергея Васильевича Женовача, где я волен пробовать себя, рад, что у меня есть разные кинопредложения от разных больших режиссёров. И мне параллельно кто, что думает. Я получаю удовольствие от работы.

У вас есть деление на вопросы тактичные вопросы, не тактичные?

Я люблю хорошего журналиста, который способен расположить собеседника на высокие темы о жизни и творчестве. А когда вопросы, касаются только: "Мама, папа вам помогали? А вот у вас дедушка такой…" То я начинаю думать, что человеку не особо интересен я, а ему интересно моё место в системе моей семьи.

Тогда вернёмся к работе. Где и как вы изучаете характеры, чтобы потом применять это в работе?

Всё черпаю только из жизни. Из прогулок по Москве. Из собственных мыслей, которые рождаются после прочтения книг, просмотра фильмов. Из поездок и путешествий. И из любви, потому что любовь тебя над всем возвышает и даёт ощущения хозяина мира, в хорошем смысле, потому что ты чувствуешь, что всё можешь.

А что сейчас читаете?

Я сейчас репетирую "Мастера и Маргариту" с Сергеем Васильевичем (Женовач) и увлечён в целом Булгаковым, читаю ранние версии "Мастера и Маргариты" – "Князь тьмы", редакции и варианты знаменитого романа.

Вы кого будете играть?

Я буду играть Ивана Бездомного.

В "Источнике" ваш герой Иван, и снова Иван..

Да, смешно. Иван играет Ивана. Может, Иваны лучше друг друга понимают (смеётся).

Что в актёрстве вы считаете самым сложным?

Я отношусь к работе, как к поиску. Что сложно? Мы же не кирпичи весь день разгружаем. Не знаю, сложно это или несложно, это интересно. Мне всегда любопытно, куда ты можешь в конечно счёте дойти, поняв персонажа. На сцене ж в любом случае я, а не мой герой. И я общаюсь с текстом великого автора и несу в народ какие-то мысли, которые великий автор оставил нам. И когда зрители вместе со мной пытаются прожить всё то, что твориться на сцене, это бесценно. Мне важно знать, что эти 500 человек в зале чувствуют мою боль и пытаются найти её в себе, и мы как единый механизм существуем вместе.

То есть вы верите в силу искусства?

Да. Хотя сейчас мы погрязли в мире Интернета. Раньше ты смотрел кино и выбегал на улицу, и ударял по мячу, как герой Олега Янковского в фильме "Полёты во сне и наяву". Но всё-таки настоящее искусство способно творить чудеса. И мне ценно, когда после спектакля ко мне кто-то подходит и говорит: "Знаете как мне помогло то, что я сегодня увидел". В этом и есть сила искусства.