Итальянский миллионер станцевал на шпильках

Интернет-сенсация, итальянец Джанлуки Вакки, порадовал пользователей Instagram новым видео.
50-летний итальянский миллионер прославился в Сети благодаря зажигательным танцам топлес. Мужчина находится в прекрасной физической форме, а его отточенным движениям позавидовали многие профессионалы.
50-летний Джанлуки Вакки стал звездой соцсетей после зажигательного танца с красоткой
На днях миллионер опубликовал еще более экстравагантное видео, в которое вложил достаточно серьезный смысл.
В первые секунды в кадре мужчина сидит за столом в пиджаке и галстуке и, обращаясь к подписчикам на английском, говорит:
- Иногда мы называем человека серьезным только потому, что он носит галстук. Но что если…
Что происходит дальше, смотрите сами.