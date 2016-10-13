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Итальянский миллионер станцевал на шпильках

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"Танцующий миллионер" вновь блеснул хореографическим талантом

 Опубликовано : Сегодня 21:38

Интернет-сенсация, итальянец Джанлуки Вакки, порадовал пользователей Instagram новым видео.

50-летний итальянский миллионер прославился в Сети благодаря зажигательным танцам топлес. Мужчина находится в прекрасной физической форме, а его отточенным движениям позавидовали многие профессионалы.

50-летний Джанлуки Вакки стал звездой соцсетей после зажигательного танца с красоткой

На днях миллионер опубликовал еще более экстравагантное видео, в которое вложил достаточно серьезный смысл.

В первые секунды в кадре мужчина сидит за столом в пиджаке и галстуке и, обращаясь к подписчикам на английском, говорит:
- Иногда мы называем человека серьезным только потому, что он носит галстук. Но что если…

Что происходит дальше, смотрите сами.

- Не судите человека, пока не узнаете его, - говорит Джанлуки в завершении видео.

Подписчики оценили чувство юмора миллионера. Новое видео уже набрало 1 млн просмотров.

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