30-летняя российская модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками аккаунта в Instagram эротичным фото в чёрном нижнем белье. Звезда мира моды сфотографировала своё отражение в зеркале в полный рост. В подписи к фото она отметила, что находится в Мадриде.

Ирина Шейк также поделилась с подписчиками в Instagram, что она празднует 20-летние модного бренда нижнего белья. Модель является послом этой марки с 2010 года. Ирина Шейк была лицом этого бренда с 2007 по 2009 год.

Менее, чем за сутки, фото отметили как понравившееся более 270 тысяч пользователей соцсети.

В комментариях поклонники Ирины Шейк похвалили стройную сексуальную фигуру модели, отметив, что ей идёт подобное эротичное бельё.