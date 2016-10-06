Самое популярное бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями 6 октября празднует шестилетие.

В честь дня рождения соцсети подборка самых знаменитых снимков за всю историю Instagram от Metro.

Пожалуй, самым популярным за всю историю Instagram стало фото Джастина Бибера. В марте 2016 певец выложил на своей странице совместное фото с Селеной Гомес трехлетней давности. Тогда в прессе все чаще стали появляться слухи о воссоединении звездной пары. Менее чем за полтора месяца снимок получил три с половиной миллиона лайков и около миллиона комментариев. Однако позже аккаунт был удален.

Еще одно популярное фото появилось на странице Кендалл Дженнер, американской модели, дизайнера и телеведущей. Она поразила воображение поклонников странной прической. Снимок набрал 3,6 млн лайков.

Популярной стала фотография певицы Тейлор Свифт с шикарным букетом белых роз. Цветы девушке прислал Канье Уэст в знак примирения после ссоры музыкантов из-за клипа на песню «Famous». Милое фото лайкнули 2,7 млн пользователей.

Канье Уэст имеет самое непосредственное отношение к еще одному знаменитому снимку. Трогательное фото со свадьбы музыканта и светской львицы Ким Кардашьян, которое счастливая невеста выложила на своей странице в Instagram, набрало 2,5 млн лайков.

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер пользуется не меньшей популярностью. Фото девушки с дипломом об окончании школы собрало 2,3 млн лайков.

Певица Бейонсе часто радует поклонников фотографиями, которые неизменно набирают большое количество лайков. Однако больше всего фанатам нравятся снимки певицы с дочерью Блю. Фото звездной мамы с очаровательной малышкой получило 2,2 млн лайков.

Знаменитое звездное селфи, сделанное на церемонии вручения премии “Оскар” в 2015 году, очень быстро стало одним из самых популярных снимков в сети. Неудивительно, ведь такой концентрации звезд, пожалуй, еще не было ни на одном фото.

Ведущая Эллен Дедженерес решила сделать совместное фото с Мерил Стрип. Однако в этот момент в кадр влезла целая толпа знаменитостей, включая Джулию Робертс, Бредли Купера, Дженнифер Лоуренс, Бреда Питта, Кевина Спейси и других актеров.

Звездный снимок набрал уже 1,3 млн лайков.

Немного истории:

Приложение Instagram было запущено 6 октября 2010 года. Разработка началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии.

Впервые Instagram появился в магазине приложений AppStore от Apple.

Сегодня приложением пользуются около 400 млн человек. За время существования Instagram в сеть выложено более 40 млрд фотографий.