Рианна никогда не боялась экспериментировать с внешностью. Ей ничего не стоит поменять романтичные локоны на задорные кудряшки, сделать короткую стрижку или выбрить виски.

Однако певице в очередной раз удалось удивить поклонников. Совсем недавно на Неделе моды в Париже Рианна предстала публике в элегантном образе с гладкими длинными волосами. А спустя несколько дней нарастила себе дреды почти до колен.

Фото в новом образе она выложила в Instagram, признавшись, что давно мечтала сделать такую прическу.

Фанаты певицы оценили смелый шаг по достоинству и выразили восхищение новым имиджем в комментариях в Instagram.

Надо сказать, что Рианне не впервой носить дреды. В 2012 году она уже делала такую прическу, но довольно быстро сменила ее на удлиненное каре.

Подборку ярких образов певицы ищите в фотографиях.