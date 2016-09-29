Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" Гвинет Пэлтроу не раз выкладывала селфи без макияжа в своём аккаунте в Instagram. 27 сентября актриса, исполнившая главные роли в таких фильмах как "Влюблённый Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", отметила 44-й день рождения. Поклонники оставили более 5 тысяч комментариев с поздравлениями.

На следующий день после празднования 44-летняя Гвинет Пэлтроу выложила фото без косметики.

- Без макияжа для моего 44-го дня рождения, - подписала кадр оскароносная актриса.

Также Гвинет Пэлтроу поблагодарила поклонников за любовь, которую они выражают в комментариях в соцсетях.

Менее, чем за сутки, фото Гвинет Пэлтроу без макияжа набрало более 205 тысяч "лайков".

Ранее актриса не раз подчёркивала, что отдаёт предпочтение естественной красоте и не любит краситься. К тому же у неё это не очень хорошо получается, но при этом своим подругам она запросто может сделать эффектный макияж.