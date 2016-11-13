Группа "Руки Вверх!" в этом году отмечает 20-летие коллектива. К этой знаменательной дате запланировано множество мероприятий, например, выпуск нового альбома и тур по 70 городам России. Несколько дней назад коллектив выпустил клип на песню «Когда мы были молодым», который уже успел стать хитом интернета и собрал 3 миллиона просмотров за первые дни, обогнав самого Шнура!

Старт юбилейным мероприятиям был дан концертами в Москве и Петербурге – красочные шоу со множеством спецэффектов не оставили равнодушными поклонников коллектива. Конечно же, главными на концерте были песни – "18 мне уже", "Студент", "Крошка моя" зрители распевали всей толпой.

Поздравить коллектив приехали ребята из "Отпетых мошенников", танцевального коллектива Street Jazz, а также брат Сергея Жукова – Михаил. Вместе с ним он исполнил новую песню "Медуза".

Большим сюрпризом стало появление на сцене детей Жукова – Ники и Энджела. Задорный мальчуган вместе со своим известным папой исполнил песню "Мужички" и лихо танцевал со Street Jazz.

Но самым главным подарком к юбилейному концерту стало неожиданное появление на сцене Алексея Потехина – второго участника легендарного состава "Руки Вверх!". 10 лет Алексей и Сергей не выступали вместе, но ради знаменательной даты решили вспомнить былое и исполнили один из своих главных хитов "Алешка", после чего Потехин спел свою сольную песню "Лето Зима".

- Этот человек не меняется с годами ни капельки. В чем его секрет? Мы хотели сделать большой подарок всему Петербургу, ведь Леша часть группы, но у него своя жизнь, у нас - своя. Мы это сделали специально для поклонников ради 20-летия. Я думаю, что ни Леше, ни нам это не нужно, у каждого свои музыкальные проекты, планы, поэтому пусть это будет красиво, классно и празднично, но один раз, - признался Metro Сергей Жуков.