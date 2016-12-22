22 декабря на широкий экран вышла продолжение знаменитой новогодней комедии "Ёлки-5". 21 декабря в кинотеатре "Формула Кино «Галерея»" состоялся премьерный показ, где присутствовали герои ленты: Гоша Куценко и Мария Шукшина. Гостям пришлось набраться терпения, чтобы увидеться с любимыми актерами.

Когда наконец на красной дорожке появились долгожданные Мария Шукшина, Гоша Куценко и продюсер фильма Ива Стромилова, зрителей ждал сюрприз. В качестве VIP-гостя организаторы премьеры заявляли и режиссера Тимура Бекмамбетова. Однако по словам Куценко, он сильно заболел и не смог присутствовать на премьере. А вот журналисты тут же с уверенностью выдвинули версию, что он срочно улетел в Америку по делам режиссерским.

Кинотеатр зрители практически брали штурмом: несколько очередей тянулись в течение часа, в зале мест не было. Новые "Ёлки" - это как всегда юмор и доброта. Но это еще и несколько историй о любви, ревности, выборе, разлуках и встречах. Как потом рассказали зрители, по их мнению, пятые "Ёлки" - "подросли".

- В сюжете нет суеты, добавилось больше лирики, а юмор стал еще легче и добрее, - поделился своими впечатлениями зритель Сергей.

По сюжету Боря как всегда много ошибается, чтобы наконец наладить отношения с любимой женщиной и сыном. Лыжник и Сноубордист взрослыми так и не станут - в этот раз на всех скоростях они будут искать главное украшение Нового года. То, что они найдут, удивит всех.

Баба Маня освоит социальные сети, что повернет ее жизнь вспять. Профессор из Екатеринбурга будет изводить ревностью себя и свою супругу, даже захочет попрощаться с жизнью. Но у него ничего не получится. А отважный пингвин пройдет через весь Петербург ради своей семьи и потомства.

Metro удалось пообщаться с актерами Гошей Куценко и Марией Шукшиной о том, стоит ли снимать продолжение комедии, как проходили съемки и как звезды создают себе праздничное настроение.

Metro: - Как проходили съемки "Ёлок-5"?

Мария Шукшина (М.Ш.): - Новогоднее настроение меня посетило летом. Первая моя сцена выпала на июнь 2016. Я надела праздничное платье, мне сделали прическу, поставили на стол оливье - и я поняла, Новый год пришел. А потом уже начались рабочие будни.

Гоша Куценко (Г.Ш.): - Всякий раз, когда снимае "Ёлки", мы садимся с авторами фильма, когда еще тепло, доводим себя до новогоднего состояния и придумываем истории - под каждого актера своя история. Придумываем дней 10, а снимаем одну новеллу - 3-4 дня.

Metro: - Станет ли комедия "Ёлки" такой же новогодней классикой как "Иван Васильевич" или "Ирония судьбы"?

М.Ш.: - Классика проверяется временем. Дай бог, если следующее поколение станет воспринимать нашу работу как классику и найдет что-то для себя, ради чего стоит пересматривать. Тема ведь интересная: бумеранг добра и помощь друг другу через пять рукопожатий - очень хотелось бы верить, что это и в реальной жизни так.

Г.К.: - "Ёлки" - это все-таки сериал, растянутый во времени и пространстве. Поэтому "Ёлки" не должны становиться классикой, они - живые, и каждая новая часть - это отдельно прожитая жизнь.

Metro: - На Ваш взгляд, стоит ли еще и еще продолжать "Ёлки"?

М.Ш.: - Не нам это решать. Голосуют зрители. Именно они решат, быть ли продолжению "Ёлок" и каких героев они еще хотят видеть.

Г.К.: - "Ёлки" нужно снимать дальше и дальше. Есть о чем снимать, темы нужно стоит брать, воровать из жизни, из Интернета, где сейчас живут и общаются люди. Я придумал "Ёлки-6": мы с героиней Маши должны улететь за границу, а там начнутся свои приключения.

Metro: - Как создаете себе новогоднее настроение?

М.Ш.: - Пока я мотаюсь по работе, дома мой средний сын нарядит ёлку, потом буду готовить подарки, украшать весь дом. И буду смотреть "Иронию судьбы", "Ивана Васильевича".

Г.К.: - Я сам снялся в очень многих новогодних фильмах. Но смотреть на самого себя - сложно. Поэтому смотрю классику - "Ивана Васильевича", "Иронию судьбу". Кстати, жаль, что я не снялся в "Иронии судьбы. Продолжение". Мне кажется, если б я снялся, это было бы очень хорошее кино. Ипполита сыграл бы хорошо, ведь я умею грустить.

Я, Гоша Куценко, с удовольствием поздравляю всех читателей Metro с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все стабилизировалось в 2017 году, чтоб у всех была работа, чтобы все мы получали удовольствие от этой жизни, чтобы не болели наши дети, а в новостях было побольше хорошего!