На Неделе моды в Париже, где знаменитые кутюрье показывают свои новые коллекции сезона весна/лето-2017, прибыло немало знаменитостей - из Европы, Штатов и России.

Одна из самых обсуждаемых и эпатажных - Ким Кардашьян. Внимание к знойной красотке было приковано с первых же дней Недели моды. Прибытие Ким Кардашьян в Париж ознаменовалось большим скандалом, который устроил одиозный светский журналист Виталий Седюк, поцеловав светскую львицу в зад. Подробнее об этом писало Metro.

Затем Ким шокировала общественность голыми нарядами. Фото Кардашьян в прозрачном ажурном платье на показе Balmain вызвало настоящий фурор. Но это было только начало. С каждым разом платья Ким Кардашьян становились все прозрачней и короче.

На вечеринку после показа Balmain Ким пришла в золотом коротком платье-халате почти нараспашку, не скрывающем почти ничего.

На шоу OFF-WHITE светская львица надела черные брюки и совершенно прозрачный черный топ.

Появлялась перед фотокамерами Ким Кардашьян и за кулисами показов - вместе с супругом Канье Уэстом и многочисленной родней, известной по телешоу, она посещала рестораны и другие публичные места, и вновь удивляла выбором нарядов. Все как один - оголяющие то грудь, то ноги красотки.

Закончилась Неделя моды в Париже для Ким Кардашьян и вовсе неожиданно. На нее было совершено нападение в номере отеля, где она остановилась. В Париже грабители с оружием вломились в номер Ким Кардашьян и угрожали убить её. Подробнее ЗДЕСЬ.